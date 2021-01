Buďme v strehu, premiér začal riešiť rovnoprávnosť žien

Minulý týždeň v piatok sa s nami premiér, počas tlačovej konferencie a s naivitou sebe vlastnou (neviem či skutočnou alebo len predstieranou), podelil o radostnú správu.

Zistil totiž, že nitrianska automobilka zamestnáva až tretinu žien. Pôvodne si totiž z mne neznámeho dôvodu myslel, že „takéto chlapské auto produkujú chlapi a v skutočnosti sú tieto autá aj plodom práce ženských rúk,“ citujúc jeho slová.

Zrovnoprávneniu postavenia žien v spoločnosti a ich pracovných príležitosti sa venujem dlhé roky, a naozaj som si k tejto téme vypočula už kadečo. Igor Matovič týmto „poznatkom“ len potvrdil svoju absolútnu neznalosť danej problematiky. Ako bonus, sa túto neznalosť pokúsil „odľahčiť“ veľmi prízemným a stereotypným humorom. Pritom ak by mal čo i len základný záujem o tému zrovnoprávnenia žien, vedel by, že tretinové a vyššie zastúpenie žien vo fabrikách nie je vôbec ničím výnimočným. Práve naopak. Ženy sú neraz nútené siahať práve po takýchto pracovných pozíciách, veľmi zjednodušene povedané „za pásom“, lebo fixne stanovená zmenová prevádzka a súvisiaci pracovný režim im dávajú istotu, vďaka ktorej vedia stíhať aj všetky ostatné povinnosti, vrátane tých súvisiacich so starostlivosťou o rodinu či domácnosť.

Nemá to absolútne nič spoločné so zlepšovaním ich postavenia v spoločnosti a už vôbec nijako to nesúvisí s nevyhnutnou snahou o zvyšovanie podielu žien na riadiacich pozíciách. Naopak, podiel žien vo vedení firiem je dlhodobo nízky, pričom pomer ich zastúpenia sa prirodzeným vývojom počas rokov veľmi nemení a to aj napriek tomu, že väčšinu absolventov univerzít predstavujú práve ženy. Je pritom ťažko uveriteľné a obhájiteľné, že by boli ženy s rovnakou mierou kvalifikácie o toľko menej schopné v porovnaní s ich mužskými kolegami. Navyše sa Slovensko radí ku krajinám Európskej únie, kde je aj rozdiel v mzdovom ohodnotení žien a mužov najmarkantnejší, pričom ženy zastávajú približne len tretinu manažérskych pozícii.

Preto je mojim odporúčaním pre pána premiéra, aby sa k témam, ktorým vôbec nerozumie, radšej nevyjadroval. Koniec koncov, že by to bolo lepšie, potvrdil už mnoho krát. Napríklad keď nadobudol dojem, ktorý neviem z akého dôvodu, no stále sa prehlbuje, že s pandémiou koronavírusu si vie poradiť lepšie, ako odborníci, teda napríklad infektológovia či epidemiológovia. Výsledok poznáme a máme bohužiaľ možnosť ho práve spoločne prežívať. Nielen že škodí sám sebe, ale svojou absolútnou neznalosťou predovšetkým uráža všetkých ostatných.